Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В РФ началась разработка проекта Концепции развития телерадиовещания на 2020 – 2025 годы, согласно которому планируется законодательно регулировать деятельность владельцев интернет-платформ с разнообразным контентом. Об этом сообщает РБК.

Контентными платформами в документе называют интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие проекты, которые совпадают со СМИ по смежным признакам, но не классифицируются в этом качестве.

Как ранее рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, над концепцией работают представители рабочей группы при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. Ближайшее заседание с обсуждением проекта запланировано на конец сентября – начало октября.

По мнению авторов документа, новые правила обеспечат права граждан на информацию. Регулироваться будет возможность доступа населения к телевизионному и радиоконтенту во всех сферах распространения.

За основу создатели концепции предлагают взять телевизионный формат. Согласно местным правилам, иностранцам может принадлежать напрямую или косвенно не более 20% в российских СМИ.

Помимо этого, в телеэфире ограничивается размещение рекламы. Ее можно демонстрировать не более 12 минут в час и не более 3 часов 36 минут в сутки. Громкость роликов, при этом, не должна превышать громкость звука телепрограмм. Кроме того, каждую рекламу необходимо маркировать в соответствии с возрастными ограничениями.

Авторы проекта настаивают на создании единой технологической платформы для вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также предлагают определить правовой статус единого измерителя телевизионной аудитории и аудитории в интернете с разработкой соответствующей маркировки.

Еще одно положение проекта – законодательный запрет на приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов. Вместо этого операторы связи смогут предлагать пользователям отечественные платформы высокого качества.

Ранее в исследовательской компании Mediascope рассказали, что телеканал "Россия 1" стал лидером по среднесуточному рейтингу и доле аудитории в крупных городах РФ. Среднесуточный рейтинг составил 2%, а среднесуточная доля – 12,2%.

