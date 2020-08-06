В Совфеде оценили доклад США о "российской пропаганде"

13:52
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что данные в публикации Госдепартамента США о пропаганде в России не соответствуют действительности. Об этом сообщает RT.
В тексте доклада "Основы дезинформации и пропаганды в России" указывается, что система якобы строиться на пяти направлениях. В их число были включены "официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и дезинформация с помощью деятельности в киберпространстве".
По мнению Косачева, подобная информация не соответствует действительности.
"В докладе, на мой взгляд, идеально точно описана схема использования соответствующих информационных технологий, за одной оговоркой. Описана американская, а не российская схема действий", – заявил сенатор.
Константин Косачев подчеркнул, что именно американской стороне свойственно стремиться к обеспечению собственного доминирования, в том числе вне рамок международного права.
Ранее доклад о "российской пропаганде" прокомментировали в посольстве России в США. По мнению дипломатов, публикация рассчитана на дискредитацию отличных от американских источников информации.
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