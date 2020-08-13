Новый телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" начнет вещание 1 сентября

Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), режиссер Леонид Гайдай

С 1 сентября 2020 года начнет вещание новый телеканал – "Мосфильм. Золотая коллекция". Его основу программ составят более тысячи картин советской и российской классики из библиотеки главной киностудии страны, а также современное масштабное кино и сериалы, созданные при участии ВГТРК.

Ставшие уже классикой такие картины, как "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Джентльмены удачи", "Девчата", "Служебный роман", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит" и другие ленты уже доступны для трансляции в формате HD.

Работы по запуску телеканала осуществляет компания "Цифровое Телевидение", медиахолдинг ВГТРК во взаимодействии со службами крупнейшего российского киноконцерна "Мосфильм", а также компании "Пайк Медиа Лаб", STV, на базе которых созданы специальные технические подразделения.

В настоящее время отреставрированы более ста фильмов золотой коллекции отечественного кинематографа. Вещание будет проволиться в формате 16:9.

Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, в котором горожане высказались по поводу мероприятий программы "Москино". Всего свое мнение высказал 190 131 человек.

25,41% проголосовавших посчитали, что программу нужно дополнить выездными кинопоказами в необычных местах. 24,72% участников хотели бы смотреть советские фильмы с пленки. 15,18% опрошенных предпочли бы посещать показы отечественного короткометражного кино.