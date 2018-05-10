Мессенджер Telegram предложит пользователям хранить их персональные данные

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Мессенджер Telegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Он позволит идентифицировать личность пользователя.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, с помощью Telegram Passport необходимые документы и данные нужно будет один раз загрузить в мессенджер, чтобы потом через него передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри. Программа может заработать уже к началу лета.

В январе 2018 года пользователи Telegram начали получать по электронной почте анонимные предложения принять участие в запуске криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

В письме неизвестные, представляющиеся членами команды TON, предлагали поучаствовать в предварительной продаже токенов криптовалюты Gram. При этом у анонимных продавцов существует сайт, на котором указаны реальные разработчики Telegram, там также опубликован фрагмент презентации Gram и TON, который ранее появился в СМИ.