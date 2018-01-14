Мошенники начали продавать несуществующую криптовалюту Telegram

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Пользователи популярного мессенджера Telegram начали получать по электронной почте анонимные предложения принять участие в запуске криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на канал "Код Дурова", в письме неизвестные, представляющиеся членами команды TON, предлагают поучаствовать в предварительной продаже токенов криптовалюты Gram. При этом у анонимных продавцов существует сайт, на котором указаны реальные разработчики Telegram, там также опубликован фрагмент презентации Gram и TON, который ранее появился в СМИ.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram хочет создать собственную криптовалюту под названием Gram. По замыслу владельцев мессенджера она станет основной денежной единицей внутренней платежной системы Telegram. Ее можно будет накапливать в электронном кошельке TON, интегрированным с приложениями Telegram, переводить через Telegram другим людям, расплачиваться через Telegram за покупки в онлайн-магазинах, работающих опять-же в системе Telegram.