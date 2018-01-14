Мошенники начали продавать несуществующую криптовалюту Telegram

14 января, 15:23
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Пользователи популярного мессенджера Telegram начали получать по электронной почте анонимные предложения принять участие в запуске криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на канал "Код Дурова", в письме неизвестные, представляющиеся членами команды TON, предлагают поучаствовать в предварительной продаже токенов криптовалюты Gram. При этом у анонимных продавцов существует сайт, на котором указаны реальные разработчики Telegram, там также опубликован фрагмент презентации Gram и TON, который ранее появился в СМИ.
Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram хочет создать собственную криптовалюту под названием Gram. По замыслу владельцев мессенджера она станет основной денежной единицей внутренней платежной системы Telegram. Ее можно будет накапливать в электронном кошельке TON, интегрированным с приложениями Telegram, переводить через Telegram другим людям, расплачиваться через Telegram за покупки в онлайн-магазинах, работающих опять-же в системе Telegram.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: