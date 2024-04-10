Россияне чаще всего скачивают ролевые и детские игры на свои гаджеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Самыми популярными для скачивания игры стали детские и ролевые – за год жители РФ вдвое увеличили количество их загрузок, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на отчет российского магазина приложений RuStore.

Помимо этого, лидирующие места также занимают такие жанры, как экшен – 12%, симуляторы – 10% и головоломки – 9%.

Согласно отчетности, в категории экшен лидером по скачиваниям стала игра "Слово Пацана: Война Районов", при этом больше всего ее загружали в Красноярском крае – 28% от всех скачиваний в регионе. В топ данного жанра также вошли Tank Blitz и San Andreas. Представители RuStore уточнили, что последняя не имеет ничего общего с франшизой GTA.

В симуляторах и головоломках самые высокие показатели отошли к играм Grand Mobile и Snake Lite. Уточняется, что их преимущественно скачивали в Татарстане и Башкирии соответственно.

Категорию ролевых игр возглавило приложение "Город облаков", разработанное китайской студией. Также в числе лидеров оказались игры Divine Ark и Forge Shop.

Между тем детская игра "Три кота: Приключения" заняла первое место в своей категории по количеству загрузок, сразу за ней следуют "Простоквашино: Детская ферма" и "Развивающие игры с Бодо Бородо".

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, сможет ли RuStore заменить другие магазины приложений. По его словам, RuStore не является альтернативой магазинам приложений App Store и Google Play, так как они работают на определенных операционных системах. Российский аналог можно образно назвать магазином приложений, так как внутри него содержатся только ссылки на скачивание сервисов, приложений и многого другого.