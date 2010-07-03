СК начал проверку появления в Сети данных пациентов подмосковной скорой

Следственный комитет Московской области начал проверку после того, как в интернете появилась база данных пациентов скорой помощи. Архив содержит информацию примерно о 360 000 вызовах, сообщает телеканал Москва 24.

Любой пользователь может узнать имена, адреса, телефоны и данные о состоянии человека, который обратился к врачам. Сведения касаются жителей подмосковных городов Мытищи, Дмитров, Долгопрудный, Королев и Балашиха. Последние записи в обнародованной базе датируются концом марта.

Сейчас следователи уточняют, как конфиденциальная база попала в открытый доступ и кто выложил ее в сеть.

В Минздраве Подмосковья уже заявили, что Единая автоматизированная система управления (ЕАС), которой пользуется скорая помощь, не допускает утечки информации, а опубликованные данные пациентов не имеют отношения к реальным людям.