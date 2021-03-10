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Технологии

17:35

В Роскомнадзоре объяснили проблемы с доступом к Google и YouTube

технологии

Фото: depositphotos/lucidwaters

В Роскомнадзоре рассказали, что проблемы с доступом к серверам YouTube и Google были связаны с аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге. Об этом сообщает ТАСС.

"Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе при этом заверили, что авария в центре не имеет никакого отношения к действиям ведомства по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter в России.

Ранее сообщалось, что при работе с сервисами YouTube и Google в разных странах наблюдались сбои. Большинство пользователей не могли загрузить сайты, испытывали трудности при входе в учетную запись, а пользователи YouTube также сообщали о проблемах при просмотре видео.

На трудности при запуске Google и YouTube больше всего жаловались жители Украины, Латвии, Польши и ряда других стран.

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