Новую фигуру высшего пилотажа исполнили "Русские Витязи"

Видео: телеканал "Звезда".

Летчики "Русских Витязей" провели тренировку в подмосковной Кубинке, показав новую фигуру высшего пилотажа. Сложнейшие элементы пилоты выполняли на многофункциональных истребителях поколения "4+" Су-30СМ, сообщает телеканал "Звезда".

Не так давно состав пилотажной группы ВКС России пополнился новым поколением будущих специалистов. Выпускникам авиационных учебных заведений, которые во время тренировки сели во вторую кабинку, чуть больше 20 лет.

Сперва авиаторы продемонстрировали безупречную слетанность при групповом пилотаже на аэродроме. Затем летчики показали "горку" с разворотом, синхронную "бочку" и совместную "петлю Нестерова".

А кульминацией стал роспуск после набора высоты. Прежде самолеты "четверкой" заходили на зрителя и расходились в разные стороны, а теперь они практически вертикально поднимаются вверх и расходятся в стороны на высоте примерно в тысячу метров.

В ноябре прошлого года мастера высшего пилотажа из авиационной группы "Стрижи" поделились с подписчиками видео прямо из кабины истребителя. Ролик был снят во время полетов на авиашоу в Иране.