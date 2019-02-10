Глава NASA планирует приехать на встречу с Рогозиным

Джим Бранденстайн, возглавляющий американское космическое агентство, собирается приехать в Россию на встречу с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
При этом сроки визита для дальнейших переговоров пока не согласованы. Отмечается, что Рогозин пригласил Бранденстайна во время телеконференции.
Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что на подмосковном "НПО Энергомаш" собрали первый двигатель РД-171МВ для ракеты "Союз-5". Он подчеркнул, что двигатель уже готовится к испытаниям, "по мощности ему нет равных в мире". Первый летный комплект будет поставлен в марте 2021 года.
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