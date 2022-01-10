Пользователи могут столкнуться с трудностями при входе в приложение Райффайзенбанка

Фото: depositphotos/adam_r

У пользователей приложения "Райффайзен онлайн" могут возникнуть трудности при входе. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее", – говорится в сообщении.

В банке принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что на сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) отмечались серьезные технические неполадки, из-за которых водители не имели возможности проверить штрафы. Когда пользователь заходил на сайт для проверки штрафов, сервис выдавал ошибку.

До этого в МВД рассказали о причине крупнейшего сбоя в декабре. Тогда по всей стране перестали принимать экзамены на водительские права, люди не могли зарегистрировать автомобили, был ограничен доступ к информации о штрафах.

