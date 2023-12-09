В РФ создали беспилотники для ледовой проводки и маркировки айсбергов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В России разработали беспилотники, которые будут использоваться для ледовой проводки и маркировки айсбергов на Северном морском пути. Об этом ТАСС сообщили в компании "Дрон солюшнс".

В компании рассказали, что там создали гибридный беспилотник "Шершень", испытания которого проведут совместно с "Совкомфлотом" в следующем году. Он будет применяться для маркировки айсбергов. Кроме того, организация разработала беспилотный летательный аппарат "Аист" вертикального взлета и посадки (VTOL), который может находиться в полете до пяти часов. Его будут применять для решения задач по ледовой проводке, уточнили в компании.

Кроме того, добавили в организации, в рамках пилотного проекта в июле-сентябре этого года прошли испытания беспилотника "Шершень" на Северном морском пути в Карском море. В результате испытаний было решено увеличить длительность полета аппарата.

Ранее Владимир Путин пригласил заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути.

По его словам, РФ готова обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение. Президент считает, что в 2024 году навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Севморпути станет круглогодичной.