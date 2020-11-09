В Роскачестве назвали способ обнаружить человека по номеру телефона

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Фото: depositphotos/stockasso
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что мошенники могут обнаружить человека по номеру телефона в социальных сетях.
Он отметил, что в соцсетях существует поиск по номеру телефона. При этом его можно отключить, но также необходимо сменить фотографию профиля.
По словам Куканова, в противном случае "элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу".
Если информация на странице не скрыта, то ее можно использовать для мошенничеств посредством социальной инженерии, добавил эксперт.
Например, зная паспортные данные жертвы, злоумышленники по доверенности изготавливают в салоне связи новую сим-карту и получают доступ к основному номеру.
Как правило, к нему привязаны все основные аккаунты и мобильный банк. В этой связи эксперт рекомендовал использовать разные телефонные номера.
"Не оставляйте основной телефонный номер на подозрительных сайтах, особенно в сочетании с другими персональными данными", – сказал Куканов агентству "Прайм".
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