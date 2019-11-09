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Технологии

16:25

NASA представило первый электрический самолет

технологии

Фото: ТАСС/Zuma

Американское космическое агентство показало свой первый электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell. Его испытательный полет намечен на 2020 год. Об этом сообщает "Газета.ру".

Вместо привычных двигателей внутреннего сгорания самолет оснащен электрическими круизными двигателями. Из-за ограниченного заряда батарей он предназначен только для коротких рейсов с небольшим числом пассажиров.

Окончательная модификация будет иметь узкие и легкие крылья, оснащенные в общей сложности 14 электрическими двигателями.

NASA также продемонстрировало симулятор, который поможет пилотам и инженерам понять, как самолет поведет себя в воздухе, даже если некоторые системы находятся в разработке.

Ранее астрономы NASA при помощи телескопа TESS обнаружили планету, которая может быть пригодной для жизни. Как выяснили астрофизики, экзопланета GJ 357 d расположена в обитаемой зоне своей звезды, где она получает столько же звездной энергии, сколько Марс от Солнца.

Год на планете длится 55,7 земных суток. Предполагается, что GJ 357 d примерно в два раза больше Земли и по меньшей мере в шесть раз тяжелее.

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