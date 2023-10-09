В Совбезе заявили, что РФ выступает за интернационализацию управления интернетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россия выступает за интернационализацию процесса управления интернетом. Об этом в интервью "Российской газете" заявил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

"Россия не могла поддержать упомянутую декларацию", – заявил он.

Подобное, по словам Храмова, стало невозможным в условиях, при которых РФ остается приверженной тунисской программе всемирной встречи на высшем уровне по информационному обществу 2005 года. Ее участники выступают не только за интернационализацию процесса управления интернетом, но и создание равноправия для всех его пользователей.

Ранее Роскомнадзор заявил, что будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, где рассказывается о способах обхода блокировок, в единый реестр запрещенной информации. Подобным образом в ведомстве прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможной блокировке VPN-сервисов в РФ весной следующего года.



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