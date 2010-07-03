Глава Nissan покинет свой пост 16 сентября

Глава автоконцерна Nissan Хирото Саикава покинет свой пост 16 сентября. Ему на смену совет директоров согласовал кандидатуру исполнительного директора Nissan Ясухиро Ямаути, сообщает РИА Новости.
Ранее телекомпания NHK сообщила, что Саикава получал завышенные доходы. Шесть лет назад он скорректировал дату получения дохода от акций на день после повышения их курса.
Это принесло ему 47 миллионов иен (около 440 тысяч долларов). Таким образом свои доходы от акций компании повышали еще несколько человек в руководстве. После этого Саикава пообещал вернуть часть доходов от акций.
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