"Яндекс" объяснил исчезновение границ государств на своих картах

Фото: depositphotos/postmodernstudio

Сервис "Яндекс. Карты" убрал границы государств на обзорной карте мира. В компании объяснили, что она станет физико-географической, передает ТАСС.

"Наша задача – отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно", – рассказали в компании.

Обновление будет введено и в веб-версию карт, и в соответствующее приложение.

Границы уберут с обзорных масштабов "Яндекс.Карт". Акцент планируют перевести на природные объекты.

3 мая Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. В черный список включили и основателя "Яндекса" Аркадия Воложа. Вследствие этого функционер решил покинуть пост гендиректора компании.