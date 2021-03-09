Владельцев iPhone предупредили об экстренном обновлении

20:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Компания Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1 для исправления ряда серьезных проблем, связанных с безопасностью, пишет издание Forbes.
"Эта уязвимость позволяет злоумышленникам создавать контент, который при обработке на устройстве сможет запускать на нем свой код", – уточнил специалист по кибербезопасности Дэниел Кард.
Отмечается, что обновление не содержит новых функций, но представители Apple указывают на то, что оно включает "важные изменения безопасности". Они рекомендовали всем пользователям оперативно обновить свой гаджет.
Ранее сообщалось, что в бета-версиях iOS 14.5 и iPadOS 14.5 появилась новая функция конфиденциальности. С ее помощью можно запретить разработчикам отслеживать данные в приложениях и в интернете для персонализированной рекламы.
Также в новую версию добавлена поддержка контроллеров Xbox и Playstation и поддержка 5G в режиме двух сим-карт. Возможности распознавания рукописного текста расширены, через голосовой помощник Siri теперь можно экстренно позвонить контактам в случае ЧП.
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