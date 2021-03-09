09:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи смогут бесплатно проверить компьютеры с операционной системой Windows, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Сделать это можно в рамках акции "Диагностика за спасибо", которую проводит городской сервис "Чудо техники".
Диагностика проходит онлайн. Чтобы получить консультацию, нужен только доступ в интернет. Специалисты раскроют, почему компьютер стал загружаться медленнее, перегреваться, шуметь, из-за чего программы могут работать с ошибками.
По словам главы онлайн-проекта "Чудо техники" Михаила Давыдова, благодаря акции любой москвич может получить быструю бесплатную удаленную помощь по устранению неполадок в ноутбуках и компьютерах.
Наши квалифицированные специалисты сами свяжутся с пользователями и проведут проверку системы. В случае выявления вирусов, шпионских программ, медленной работы устройства и других проблем инженеры проекта "Чудо техники" расскажут, что нужно сделать, чтобы их устранить" – пояснил он.
Заявки на консультации принимаются с 9 по 14 марта, диагностику можно будет пройти с 15 марта до 11 апреля.
Оставить заявку можно на сайте проекта или по телефону +7 (495) 432-11-00. При регистрации можно выбрать удобное время для проведения диагностики.
Ранее стало известно, что в офисах "Мои документы" теперь доступна консульская легализация документов. Апостиль позволяет подтвердить подлинность официального документа одного государства для признания в другом. Сюда включены специальные печати должностного лица, подписи и статусы.
"Это наш город": за трудоустройством в "Мои документы" обратились более 1 млн человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: