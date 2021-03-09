Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут бесплатно проверить компьютеры с операционной системой Windows, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Сделать это можно в рамках акции "Диагностика за спасибо", которую проводит городской сервис "Чудо техники".

Диагностика проходит онлайн. Чтобы получить консультацию, нужен только доступ в интернет. Специалисты раскроют, почему компьютер стал загружаться медленнее, перегреваться, шуметь, из-за чего программы могут работать с ошибками.

По словам главы онлайн-проекта "Чудо техники" Михаила Давыдова, благодаря акции любой москвич может получить быструю бесплатную удаленную помощь по устранению неполадок в ноутбуках и компьютерах.

Наши квалифицированные специалисты сами свяжутся с пользователями и проведут проверку системы. В случае выявления вирусов, шпионских программ, медленной работы устройства и других проблем инженеры проекта "Чудо техники" расскажут, что нужно сделать, чтобы их устранить" – пояснил он.

Заявки на консультации принимаются с 9 по 14 марта, диагностику можно будет пройти с 15 марта до 11 апреля.

Оставить заявку можно на сайте проекта или по телефону +7 (495) 432-11-00. При регистрации можно выбрать удобное время для проведения диагностики.

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