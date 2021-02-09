Роскомнадзор запустил мобильное приложение для приема обращений граждан

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Роскомнадзор запустил мобильное приложение для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию. Как сообщается на сайте ведомства, данная мера повысит эффективность защиты пользователей от опасного контента.

"Также через сервис можно отследить этапы рассмотрения жалобы. Пользователи смогут проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам", – говорится в сообщении.

Уточняется, что законодательно для распространения в Сети запрещены материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств.

Бета-версия приложения уже доступна в App Store и Google Play. Доступ к нему осуществляется через портал Госуслуг и не требует дополнительной регистрации.

Ранее Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тысячи призывов несовершеннолетних на несанкционированные акции 23 и 31 января. Все подобные посты были удалены.