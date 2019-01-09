У портала "Наш город" изменился интерфейс

У московского портала взаимодействия с властью "Наш город" обновился внешний облик. Для удобства пользователей темы разделены на десять категорий – "Мой двор", "Мой дом", "Общественный транспорт", "Моя дорога", "Поликлиники", "Безопасность" и др. Каждый подпункт включает дополнительные подкатегории, пишет портал мэра и правительства столицы.
Разработчики сайта отмечают, что полезным свойством в новой версии стало дублирование некоторых тем в разных разделах. К примеру, сообщить о неубранном снеге можно сразу в нескольких категориях: "Мой двор", "Моя дорога" и "Общественный транспорт".
Портал "Наш город" был создан в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. По данным на конец 2018 года, на сайте зарегистрировались 1,3 млн пользователей. Горожане могут контролировать своевременность и качество работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу госучреждений.
По данным "Нашего города", в топ-3 наиболее популярных разделов входят "Дворовые территории", "Многоквартирные дома" и "Дороги".
На портале "Наш город" есть раздел "Мэр, у меня есть идея". Тема предназначена для сбора и реализации предложений москвичей по улучшению работы городских служб и повышению качества городской среды.
В декабре 2018 года на портале было зарегистрировано трехмиллионное обращение. Житель Войковского района пожаловался на неубранный подъезд, в итоге проблему устранили в течение суток.
Также сообщалось, что на портале "Наш город" появились традиционные зимние темы. До апреля 2019 года не будут доступны для обращений все темы, которые касаются теплого времени года и пока, соответственно, неактуальны: отсутствие дорожной разметки, содержание газонов и клумб и т.д.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.