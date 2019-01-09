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09:29

У портала "Наш город" изменился интерфейс

технологии

09:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

У московского портала взаимодействия с властью "Наш город" обновился внешний облик. Для удобства пользователей темы разделены на десять категорий – "Мой двор", "Мой дом", "Общественный транспорт", "Моя дорога", "Поликлиники", "Безопасность" и др. Каждый подпункт включает дополнительные подкатегории, пишет портал мэра и правительства столицы.

Разработчики сайта отмечают, что полезным свойством в новой версии стало дублирование некоторых тем в разных разделах. К примеру, сообщить о неубранном снеге можно сразу в нескольких категориях: "Мой двор", "Моя дорога" и "Общественный транспорт".

Портал "Наш город" был создан в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. По данным на конец 2018 года, на сайте зарегистрировались 1,3 млн пользователей. Горожане могут контролировать своевременность и качество работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу госучреждений.

По данным "Нашего города", в топ-3 наиболее популярных разделов входят "Дворовые территории", "Многоквартирные дома" и "Дороги".

На портале "Наш город" есть раздел "Мэр, у меня есть идея". Тема предназначена для сбора и реализации предложений москвичей по улучшению работы городских служб и повышению качества городской среды.

В декабре 2018 года на портале было зарегистрировано трехмиллионное обращение. Житель Войковского района пожаловался на неубранный подъезд, в итоге проблему устранили в течение суток.

Также сообщалось, что на портале "Наш город" появились традиционные зимние темы. До апреля 2019 года не будут доступны для обращений все темы, которые касаются теплого времени года и пока, соответственно, неактуальны: отсутствие дорожной разметки, содержание газонов и клумб и т.д.

технологии

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