Компьютеры с Windows перестали включаться после загрузки обновлений

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Пользователи Windows пожаловались на проблемы с запуском компьютеров. После этого компания Microsoft приостановила распространение обновлений, которые устраняют уязвимости Spectre и Meltdown.

"После расследования Microsoft определила, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной Microsoft для разработки путей смягчения последствий уязвимостей Spectre и Meltdown", – сообщили в компании, передает издание The Verge.

Отмечается, что Microsoft совместно с разработчиками процессоров AMD борются с проблемой и скоро снова планируют отправить обновления для компьютеров.

Ранее сообщалось, что министерство обороны РФ решило отказаться от использования операционной системы Microsoft Windows и перейти на отечественную ОС Astra Linux.