Компьютеры Минобороны переведут на отечественное ПО

9 января, 14:03
Фото: depositphotos/REDPIXEL
Минобороны РФ решило отказаться от использования Microsoft Windows и перевести все служебные компьютеры, планшеты и смартфоны на операционную систему Astra Linux.
Новая система разработана отечественной компанией "РусБИТех". Ранее Astra Linux стала единой ОС военных автоматизированных систем управления, сообщает "Газета.ру".
Военное ведомство выбрало расширенный вариант операционной системы Astra Linux Special Edition со встроенным офисным пакетом. Первые ОС поступят для тестирования в этом году. Если система удовлетворит требования военных, ее установят на все компьютеры, а также на сервера и бортовое оборудование военной техники.
Как пояснил замдиректора "РусБИТех" Дмитрий Донской, особенностью ОС является уникальная система защиты информации. Кроме того, Astra Linux полностью совместима с современными российскими компьютерами и работает с высокотехнологичными процессорами "Эльбрус", "Байкал-Т1" и "Комдив".
Отмечается, что в российском офисе корпорации Microsoft не стали комментировать отказ министерства от Windows.
"РусБИТех" разрабатывает Astra Linux с 2010 года. Система включена в реестр отечественного ПО. Основными заказчиками компании стали Минобороны, Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Федеральная таможенная служба и Минздрав. Ранее стало известно, что для российских госструктур будут разработаны специальные шрифты, аналогичные популярным американским.
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