Власти Москвы рассказали о системе распознавания по силуэту

16:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Система распознавания людей по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий города Москвы.
"На базе закупаемого программного обеспечения предполагается создать модуль детектирования силуэтов людей. Данный функционал предназначен для работы правоохранительных органов. Он позволит облегчить обработку видеоархивов", – сообщили в пресс-службе.
В департаменте подчеркнули, что с помощью данного модуля у специалистов появится возможность отбирать только те фрагменты видео, на которых присутствовали люди. По данным ведомства, данный модуль будет также полезен для структурирования городской инфраструктуры органами власти Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация, что АО "Электронная Москва" при департаменте имущества добавит в систему видеонаблюдения города функцию по отслеживанию граждан по силуэту.
В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по внедрению автоматизированных систем освещения на дорогах России. По ожиданиям правительства, после реализации этих мер затраты на электричество в среднем сократятся на 30%.
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