Автоматизированную систему освещения внедрят на автодорогах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по внедрению автоматизированных систем освещения. Об этом говорится на сайте правительства.

"Министерствам и ведомствам поручено подготовить предложения, которые простимулируют внедрение автоматизированных систем освещения на автодорогах", – говорится в сообщении.

В правительстве сообщили, что с помощью регулировки режима освещения появится возможность сократить энергозатраты и сэкономить средства бюджетов разных уровней. По ожиданиям правительства, после реализации этих мер затраты на электричество в среднем сократятся на 30%.

Мишустин также поручил федеральным органам проработать возможность постепенного введения ограничений на источники дорожного света с низкой энергоэффективностью. Также им поручено подготовить план по развитию системы добровольной сертификации осветительных устройств.

В феврале сообщалось, что в министерстве транспорта прорабатывают предложения о внедрении в России "умных" светофоров с датчиками движения, приподнятых зебр и британской системы "Дружелюбный переход".