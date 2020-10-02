Автоматизированную систему освещения внедрят на автодорогах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по внедрению автоматизированных систем освещения. Об этом говорится на сайте правительства.
"Министерствам и ведомствам поручено подготовить предложения, которые простимулируют внедрение автоматизированных систем освещения на автодорогах", – говорится в сообщении.
В правительстве сообщили, что с помощью регулировки режима освещения появится возможность сократить энергозатраты и сэкономить средства бюджетов разных уровней. По ожиданиям правительства, после реализации этих мер затраты на электричество в среднем сократятся на 30%.
Мишустин также поручил федеральным органам проработать возможность постепенного введения ограничений на источники дорожного света с низкой энергоэффективностью. Также им поручено подготовить план по развитию системы добровольной сертификации осветительных устройств.
В феврале сообщалось, что в министерстве транспорта прорабатывают предложения о внедрении в России "умных" светофоров с датчиками движения, приподнятых зебр и британской системы "Дружелюбный переход".
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