Названы риски при выдаче карт через картоматы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал РИА Новости, что если картомат будет взломан, то могут пострадать клиенты, а не банк.

По словам специалиста, данные устройства являются новыми для рынка, но риски можно оценить по аналогии с другими подобными аппаратами – банкоматами, постаматами, вендинговыми аппаратами.

"Большая проблема тут еще и в том, что если в случае, скажем, хищения денег из банкомата пострадавшим является банк, то в случае взлома картомата пострадавшими могут оказаться клиенты", – сказал специалист.

О выдаче перевыпущенных карт через картоматы ранее сообщил Райффайзенбанк. Пластик не нужно будет предварительно заказывать, а для получения карты будет достаточно ввести код из сообщения.

Ранее сообщалось, что москвичи стали реже снимать деньги в банкоматах: за пять лет этот показатель снизился на 40%. Все чаще товары и услуги оплачивают с помощью банковских карт. За прошлый год количество транзакций выросло на 11,5%.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, безналичная оплата товаров и услуг ведет к повышению прозрачности расчетов и экономики в целом.