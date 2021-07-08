Названы риски при выдаче карт через картоматы

16:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал РИА Новости, что если картомат будет взломан, то могут пострадать клиенты, а не банк.
По словам специалиста, данные устройства являются новыми для рынка, но риски можно оценить по аналогии с другими подобными аппаратами – банкоматами, постаматами, вендинговыми аппаратами.
"Большая проблема тут еще и в том, что если в случае, скажем, хищения денег из банкомата пострадавшим является банк, то в случае взлома картомата пострадавшими могут оказаться клиенты", – сказал специалист.
О выдаче перевыпущенных карт через картоматы ранее сообщил Райффайзенбанк. Пластик не нужно будет предварительно заказывать, а для получения карты будет достаточно ввести код из сообщения.
Ранее сообщалось, что москвичи стали реже снимать деньги в банкоматах: за пять лет этот показатель снизился на 40%. Все чаще товары и услуги оплачивают с помощью банковских карт. За прошлый год количество транзакций выросло на 11,5%.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, безналичная оплата товаров и услуг ведет к повышению прозрачности расчетов и экономики в целом.
Москвичи стали на 40% реже снимать деньги в банкоматах
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