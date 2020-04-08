Сбой произошел в работе электронной почты Gmail

Фото: downdetector.ru

Сбой в работе электронной почты Gmail заметили пользователи по всему миру. Об этом говорится на портале Downdetector, который занимается отслеживанием происходящих неполадок на популярных интернет-ресурсах.

Проблемы в работе почты заметили пользователи из США, Великобритании, Нидерландов, Италии и Испании. О сбоях в России данных нет.

Уточняется, что более половины пользователей столкнулись с проблемой в получении сообщений. Сложности также наблюдались при авторизации и при работе с сайтом.

На прошлой неделе сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Почти половина пользователей имели проблемы с новостной лентой. Более 30% опрошенных не смогли зайти в свою учетную запись.

