Новый сбой случился в работе Instagram

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Сбой в работе социальной сети Instagram заметили пользователи по всему миру. Такую информацию разместил портал Downdetector, который занимается отслеживанием происходящих неполадок на популярных интернет-ресурсах.

Известно, что проблемы в работе соцсети начали фиксировать в 2:00 по московскому времени. О неполадках заявили опрошенные из США, ряда стран Европы, Бразилии и Аргентины. Жители Москвы также отмечают сбои.

Уточняется, что почти половина пользователей имеют проблемы с новостной лентой. Более 30 процентов опрошенных не смогли зайти в свою учетную запись. При этом у 19 процентов не получается разместить публикации.

Ранее пользователи Instagram уже сообщали о проблемах в работе соцсети. Сбои отмечались также у WhatsApp и Facebook.