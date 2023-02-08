В Telegram обнаружили инструменты для слежки за пользователями

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Инструменты, которые могут быть использованы для слежки за активностью пользователей, обнаружены в Telegram. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что интерфейс для обмена информацией между программами мессенджера для чат-ботов позволяет делать полный бэкап контента, к которому у Telegram есть доступ. Так, у популярного сервиса TGStat есть бот, который взаимодействует c интерфейсом мессенджера и тысячами каналов одновременно. Таким образом, у TGStat может храниться информация обо всех пользователях клиентских каналов.

Такие архивы данных позволят восстановить подробный профиль любого пользователя из канала с подключенным ботом TGStat.

Кроме того, по данным издания, некоторые пользователи сообщили о том, что их сообщения помечались как прочитанные, даже если их никто не читал. В Telegram отказались комментировать эти заявления.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Telegram занял первое место по активности пользователей. Кроме того, к началу 2023 года объем его трафика составил 60–80% от объема всех мессенджеров.



В Роскомнадзоре сообщили об ограничениях для Telegram

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!