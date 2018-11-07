Экипажа не долетевшего до МКС "Союза" нет в списках на полеты в 2019 году

Фото: АР/Dmitri Lovetsky

Космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не включены в экипаж Международной космической станции (МКС) в 2019 году. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

Источник отметил, что пока списки экипажа на будущий год только предварительные.

11 октября при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10" произошла нештатная ситуация. На корабле были Овчинин и Хейг. Они совершили аварийную посадку в степях Казахстана. Высокотехнологичные грузы, которые "Союз МС-10" должен был доставить на МКС, спасти не удалось.

После этого запуски ракет "Союз" были временно приостановлены. Первый после аварии запуск аналогичной ракеты "Союз-ФГ" пройдет 16 ноября.

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