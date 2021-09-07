В миллионах устройств с Bluetooth обнаружили новую уязвимость

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Фото: depositphotos/DragonImages
Исследователи сингапурского университета технологий нашли новую уязвимость протокола связи в большом количестве устройств, поддерживающих Bluetooth.
Известно, что она затронула 1400 моделей смартфонов, ноутбуков, клавиатур, наушников и других устройств. Уязвимость получила название BrakTooth и была использована для проведения отказа в обслуживании и включения выполнения произвольного кода.
По словам специалистов, в первом случае обрывается соединение и требуется ручная перезапуска оборудования для нормальной работы. Вторая разновидность может быть использована для удаления данных, отключения беспроводной связи или взаимодействия с другими устройствами.
Полученная информация была передана производителям. Пока они не закроют уязвимость в новых прошивках, исследователи пообещали не публиковать полную версию эксплойта.
Ранее сообщалось, что банковские чат-боты в мессенджерах, которые используют для проведения ряда операций со счетами, могут быть уязвимы для атак мошенников. Об этом рассказал директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.
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