В России создали "вечный" ядерный реактор для атомных подводных лодок

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Специалисты Опытного конструкторского бюро машиностроения им. И.И. Африкантова создали и испытали уникальную активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомной подводной лодки, передает РИА Новости со ссылкой на отчет АО "ОКБМ Африкантов".

Активной зоной называется "сердце" реактора, в которой содержится ядерное топливо. Именно в центральной области происходит управляемая цепная реакция.

Благодаря разработке, перезарядка ядерного топлива подводным лодкам не понадобится.

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов сообщил, что создание "вечного" реактора имеет важнейшее значение для подводных сил Военно-морского флота.

Попов отметил, что перезарядка занимает больше месяца.

"С таким же реактором коэффициент использования подводной лодки повышается в разы", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Минобороны России заказало разработку модульной системы спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте. На эти цели планируется потратить 221 миллион рублей. Проект носит название "Лучина", его финансирование распределено по годам. Основной объем денег выделят в 2020 году – 103 миллиона рублей. Конструирование и тесты должны завершиться до 10 ноября 2020 года.