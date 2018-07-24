В России создадут новую систему спасения аварийных подлодок

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Министерство обороны России заказало разработку модульной системы спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте. Заказ опубликован на портале госзакупок. На эти цели планируется потратить 221 миллион рублей.

Проект носит название "Лучина", его финансирование распределено по годам. Основной объем денег выделят в 2020 году – 103 миллиона рублей. Конструирование и тесты должны завершиться до 10 ноября 2020 года.

Исполнителя проекта выберут в сентябре после закрытого конкурса.

Ранее сообщалось, что Китай ведет разработки новейшей беспилотной подлодки с технологией искусственного интеллекта. Она сможет как выполнять разведывательные миссии и устанавливать мины. Прежде всего ее направят в акваторию, где у КНР есть территориальные споры с США.