Китай построит подводную лодку с искусственным интеллектом

23 июля, 12:12
Фото: АР/Chiang Ying-ying
Китай ведет разработки новейшей беспилотной подлодки с технологией искусственного интеллекта. По замыслу ученых, она сможет как выполнять разведывательные миссии, так и устанавливать мины, сообщает газета South China Morning Post.
По информации издания, новая подводная лодка будет крупной и при этом относительно недорогой. Такие беспилотники планируют направить, прежде всего, в Южно-Китайское море и в западную часть Тихого океана. Эти зоны до сих пор остаются предметами споров Китая с соседними странами и США.
Как уточнили разработчики, полностью автономные подводные лодки могут поступить на вооружение китайской армии уже в начале следующего десятилетия. Они не заменят обычные, но смогут составить им конкуренцию, пояснили ученые. Согласно проекту, в грузовом отсеке новых роботизированных подлодок можно будет перевозить ракеты и торпеды.
Издание отмечает, что над проектом подлодки-беспилотника работают в рамках правительственной программы КНР по повышению боеспособности вооруженных сил благодаря технологиям искусственного интеллекта. По словам ученых, искусственный интеллект будет определять курс и регулировать глубину погружения для избежания слежки, выбирать оптимальный маршрут до места назначения. При этом разработчики подчеркнули, что решение об атаке по-прежнему будут принимать люди.
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