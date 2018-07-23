Китай построит подводную лодку с искусственным интеллектом

Фото: АР/Chiang Ying-ying

Китай ведет разработки новейшей беспилотной подлодки с технологией искусственного интеллекта. По замыслу ученых, она сможет как выполнять разведывательные миссии, так и устанавливать мины, сообщает газета South China Morning Post.

По информации издания, новая подводная лодка будет крупной и при этом относительно недорогой. Такие беспилотники планируют направить, прежде всего, в Южно-Китайское море и в западную часть Тихого океана. Эти зоны до сих пор остаются предметами споров Китая с соседними странами и США.

Как уточнили разработчики, полностью автономные подводные лодки могут поступить на вооружение китайской армии уже в начале следующего десятилетия. Они не заменят обычные, но смогут составить им конкуренцию, пояснили ученые. Согласно проекту, в грузовом отсеке новых роботизированных подлодок можно будет перевозить ракеты и торпеды.

Издание отмечает, что над проектом подлодки-беспилотника работают в рамках правительственной программы КНР по повышению боеспособности вооруженных сил благодаря технологиям искусственного интеллекта. По словам ученых, искусственный интеллект будет определять курс и регулировать глубину погружения для избежания слежки, выбирать оптимальный маршрут до места назначения. При этом разработчики подчеркнули, что решение об атаке по-прежнему будут принимать люди.