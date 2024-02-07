В Генштабе рассказали о 120 странах, создающих информационное оружие

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Созданием информационного оружия в настоящее время заняты свыше 120 стран мира, оно, не требуя высоких затрат, способно нарушить государственное военное управление. Об этом начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин рассказал на "Инфофоруме-2024".

По его словам, это может деморализовать и дезориентировать население, а также спровоцировать массовую панику. Шамарин обратил внимание на тот факт, что себестоимость разработки информационного оружия сильно ниже, чем у образцов иных видов оружия, что значительно обостряет ситуацию.

"Поэтому вполне объяснима наша озабоченность полноценным обеспечением защиты информации в рамках решения стратегических задач", – цитирует его РИА Новости.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал информационной войной заявления со стороны западных стран про якобы планы нападения РФ на НАТО. По его словам, посредством таких сообщений Запад оправдывает нынешнюю гибридную агрессию против российской стороны.