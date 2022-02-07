В ГД предложили ограничить число оформляемых на одно лицо сим-карт

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Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить допустимое количество мобильных телефонных номеров, оформляемых на одного человека. Такое предложение он направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева, сообщает RT.

Парламентарий напомнил о ряде поправок, принятых в последние годы в части ужесточения контроля в сфере предоставления услуг мобильной связи. В частности, с 2014 года оформить сим-карту можно только с указанием паспортных данных, а с 2018 года операторы обязаны отказывать в услугах абонентам, не прошедшим идентификацию.

Несмотря на это, в СМИ периодически появляются сообщения о случаях, когда недобросовестные представители дилерских компаний массово оформляют сим-карты на паспортные данные ничего не подозревающего клиента. В итоге эти мобильные номера оказываются в распоряжении третьих лиц, которые могут использовать их в мошеннических целях.

Матвейчев призвал ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами, независимо от оператора связи, а также создать единую информационную систему мобильных операторов, чтобы вести учет числа телефонных номеров, оформленных на одно и то же лицо.

Ранее сообщалось, что Apple в сентябре 2022 года намерена отказаться от физической сим-карты в будущем iPhone 14. Отмечалось, что компания провела переговоры с операторами мобильной связи в США, на которых сообщила о переходе на виртуальную сим-карту (eSIM). Однако предполагается, что безсимочные устройства сначала будут доступны только для американцев.