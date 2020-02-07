Instagram разделил аккаунты по популярности

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Социальная сеть Instagram разделила аккаунты пользователей по популярности, передает News.ru.

Соцсеть добавила "Категорию" в подписки пользователей, с помощью которой теперь можно отслеживать статистику по взаимодействию с аккаунтами. В частности, будут определяться аккаунты, которые чаще всего появляются в ленте.

"Instagram на самом деле помогает вам сблизиться с людьми и вещами, которые вам небезразличны, но мы знаем, что со временем ваши интересы и отношения могут развиваться и меняться", – говорится в сообщении компании.

После обновления пользователи также смогут управлять своим статусом и уведомлениями, а также скрывать публикации или истории человека. Если нововведение не отображается, разработчики посоветовали перезапустить приложение.

В январе Instagram начал скрывать отретушированные фотографии. Соцсеть ввела новый алгоритм, который может распознавать обработанные фото и расценивать их как ложную информацию.

При попытке пользователем открыть обработанное фото появляется черный экран с предупреждением об искаженном контенте. Такое нововведение уже разочаровало некоторых пользователей: негативные эмоции последовали от фотографов и художников.

