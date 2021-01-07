Мошенники придумали новую схему обмана по телефону

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян, сообщает РИА Новости. Как рассказал ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, теперь злоумышленники звонят с незнакомых номеров и скидывают трубку, пытаясь обойти системы идентификации и заставить потенциальную "жертву" самостоятельно связаться с ними.

"Существующие системы, например, наша WhoCalls, анализируют звонки: когда они происходят, номер, длительность, есть ли этот контакт в адресной книге пользователя и так далее. После каждого звонка системы предлагают пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам", – отметил Голованов.

По его словам, по статистике Kaspersky Who Calls, в этом году среди всех входящих с неизвестных номеров в России доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество – 5,9%. Мошенники часто использовали технологию подмены номера. В основном они указывали телефоны финансовых организаций, госучреждений или юрлиц.

Голованов пояснил, что такие системы изначально анализировали только входящие звонки, поскольку никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам. Однако злоумышленники воспользовались этой возможностью, и теперь звонят и бросают трубку.

Если человек перезванивает, они представляются сотрудниками службы безопасности банка и пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги.

Ранее сообщалось, что в России появился новый вид мошенничества с использованием социальной инженерии и технологии подделки голоса.

Сотрудники компаний в области информационной безопасности рассказали, что мошенники при помощи технологии deepfake изменяют голос на нужный, чтобы представиться другом или коллегой потенциальной жертвы. Отмечается, что во время общения они просят оплатить счет.