Массовый сбой GPS-навигации зафиксировали в Москве

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В столице зафиксировали массовый сбой GPS-навигации. Во вторник, 5 декабря, пользователи сообщали, что находясь в разных районах Москвы, GPS им показывал, что они находятся в центре летного поля аэропорта Шереметьево.

Сначала на проблему жаловались только клиенты "Билайна", позже выяснилось, что сбой коснулся и других операторов, передает "Аргументы недели".

В "Яндексе" это объяснили локальными сбоями геопозиционирования, которые существуют на устройствах вне интернет-сервисов.