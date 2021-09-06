Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную развитию искусственного интеллекта в РФ

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7 сентября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Запуск механизмов поддержки развития искусственного интеллекта в России".

О первых результатах федерального проекта "Искусственный интеллект", приоритетных направлениях и многом другом расскажут:



заместитель министра экономического развития Российской Федерации Владислав Федулов;

генеральный директор фонда содействия инновациям Сергей Поляков;

заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Российской Федерации, руководитель Центра экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" Сергей Наквасин;

старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.

Смотрите прямую трансляцию 7 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.