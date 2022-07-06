Названа дата релиза игры God of War Ragnarоk

Названа дата премьеры видеоигры God of War Ragnarоk, сообщает "Газета.ру".

В официальном тизере от PlayStation указано, что купить игру можно будет с 9 ноября 2022 года. В ролике показаны главные герои – Кратос и Атрей – в борьбе с чудовищами.

Одна из особенностей видео – субтитры на русском языке, что может указывать на наличие перевода в итоговом продукте.

Новая игра будет доступна как на PlayStation 5, так и на PlayStation 4, консоли прошлого поколения.

В конце мая стало известно, что Sony планирует поэтапно прекратить выпуск новых игр для консоли PlayStation 4. Ожидается, что этот процесс завершится к 2025 году.