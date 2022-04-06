Apple объявила дату презентации операционной системы для iPhone iOS 16

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Компания Apple объявила дату проведения ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2022, в рамках которой будет представлена новая версия операционной системы iOS 16. Об этом сообщает "Газета.ру".

Старт мероприятия назначен на 6 июня. Продлится конференция 4 дня – до 10 июня. WWDC 2022 пройдет в онлайн-формате, как и в предыдущие два года. Стать участником мероприятия сможет любой желающий.

В первый день конференции планируют провести презентацию операционной системы для iPhone iOS 16. В планах компании также анонсировать ОС для других устройств: планшетов, часов и компьютеров. Все новые программные обеспечения выйдут до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что компания Apple планирует запустить сервис подписки на смартфоны, планшеты и другую технику.

Объявить о запуске могут до конца 2022 года. Рассматривается также вариант переноса анонса на 2023 год. Внедрение подписки на девайсы серьезно изменит стратегию компании и поможет увеличить доход.

