Сеть "Красное&Белое" опровергла информацию об утечке данных клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информация об утечке данных клиентов сети алкомаркетов "Красное&Белое" не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

"Данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сеть магазинов могла допустить утечку данных, не сообщив об этом.

По данным экспертов платформы "Мышеловка", один из ее волонтеров получил звонок на номер, предназначенный для регистрации в разных промоакциях компаний. Звонящий обратился к волонтеру по псевдониму, который тот использовал при регистрации в программе лояльности "Красное&Белое".

Злоумышленник представился следователем и начал беседу о добровольной помощи полиции.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявил, что утечка данных происходит из-за недостаточного количества средств на защиту со стороны компаний.

По данным Роскомнадзора, с начала 2022 года произошло около 60 крупных утечек личных данных. В интернете были размещены более 230 миллионов записей с персональной информацией россиян.

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