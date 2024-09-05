YouTube не будет рекомендовать подросткам видео, навязывающие идеалы красоты

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Видеохостинг YouTube больше не будет рекомендовать подросткам материалы, которые навязывают им идеалы красоты, сообщается в блоге хостинга видео.

В эти категории входят также ролики, где сравниваются физические характеристики или внешность либо идеализируются различные виды телосложения или веса тела.

Специалисты YouTube убеждены, что такие видео могут быть опасны для некоторых подростков при многократном просмотре. Ограничения введут для пользователей всего мира.

Ранее член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин объяснил, что в РФ не рассматривают вариант принудительной блокировки видеохостинга. При этом специалисты призвали россиян не скачивать программы – аналоги YouTube, так как те могут испортить компьютер или украсть личные данные.

