Эксперт оценил идею вести учет интернет-пользователей

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал идею властей создать единую государственную систему учета просмотров контента и показов рекламы в интернете.

Он отметил, что прежде чем принимать подобные решения, нужно услышать мнения специалистов.

"С моей точки зрения, сейчас какого-то смысла в этой истории нет. Нет способа подсчитать, это будет очередная отчетность и много шума из ничего. Затраты на обеспечение будут гораздо выше, чем выгода, которую государство получит", – сказал Клименко в беседе с ИА "НСН".

Ранее "Ведомости" со ссылкой на сотрудников ряда российских ведомств сообщили, что вопрос об интернет-учете уже обсуждали с ведущими медиакомпаниями – телевизионными холдингами и интернет-площадками. Представления о том, как будет работать такая система и какие данные собирать, пока сильно разнятся. В качестве возможных образцов названа система измерений ТВ-аудитории и госсистему учета кинобилетов (ЕАИС).

Как пояснили эксперты, онлайн-площадки неохотно делятся информацией о своих пользователях. Они опасаются, что такие данные позволят рекламодателям лучше таргетировать свои баннеры и ролики, а также что персональной информацией могут завладеть мошенники.