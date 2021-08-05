Компания Apple затронет личные фото пользователей смартфонов iPhone

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Компания Apple планирует создать новую опцию, которая затронет снимки пользователей смартфонов iPhone. Об этом сообщает 9to5mac.

Теперь фотографии будут анализироваться алгоритмами хеширования с целью поиска среди них запрещенных материалов: детской порнографии или другой эксплуатации несовершеннолетних.

Новая функция будет работать на гаджете пользователя. Если она заподозрит в фотопленке незаконные материалы, то они будут отправлены для проверки сотрудником. Сервис на данный момент не был официально анонсирован компанией.

По словам специалиста по криптографии и безопасности Мэтью Грина, алгоритмы хеширования не являются надежными и могут давать ложноположительные результаты. Он также предположил, что, если Apple разрешит властям разных государств контролировать базу данных контента, появится риск злоупотреблений.

Ранее сообщалось, что компания Apple изобрела смартфон с гибридной "монобровью". Специалисты нашли способ, позволяющий скрыть экранный вырез в верхней части панели. Для этого они использовали гибкий экран с высоким коэффициентом светопроводимости.