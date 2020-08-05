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02:47

Астронавты NASA описали посадку Crew Dragon

технологии наука за рубежом

Фото: Zuma\TASS

Астронавт NASA Боб Бенкен сообщил свои впечатления от посадки космического корабля Crew Dragon. Об этом пишет РИА Новости.

Так, Бенкен сравнил Crew Dragon со зверем.

"При вхождении в атмосферу мы чувствовали себя довольно комфортно, хотя и ощущали себя как внутри зверя", – заявил астронавт.

По словам Бенкена, корабль "ожил" в тот момент, когда немного снизился в атмосфере. Астронавт пояснил, что слышал звуки, похожие на рычание за бортом Crew Dragon. Он также заявил, что чувствовал тряску всем своим телом.

"Я записал их (звуки. – Прим. Ред.), это не звучало как машина, это звучало как зверь, идущий через атмосферу", – пояснил Бенкен.

В момент отделения грузового отсека и выброса тормозных парашютов экипаж почувствовал толчок, похожий на "удар битой по спинке кресла".

"Сюрпризов не было. Корабль вел себя именно так, как ожидалось", – отметил командир Crew Dragon Даг Херли.

Он добавил, что после приводнения экипаж смог воспользоваться бортовым телефоном, связавшись с ЦУП в Хьюстоне.

"Приятно знать, что у следующих экипажей будет возможность связаться с родными, если это будет нужно", – заключил астронавт.

Ранее космический корабль Crew Dragon совершил посадку в Мексиканском заливе. Приводнение случилось неподалеку от побережья американского штата Флорида.

Позднее Илон Маск поздравил NASA с завершением полета Crew Dragon. Глава американской компании SpaceX разместил запись в своем Twitter.

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