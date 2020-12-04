Роскомнадзор потребовал разблокировать страницу Baltnews в Facebook

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Роскомнадзор потребовал от компании Facebook снять блокировку со страницы портала Baltnews в соцсети. Об этом сообщает RT.

В ведомстве направили в адрес компании Facebook Inc письмо, в котором указали на то, что страницу заблокировали без объяснения причин.

"В письме указывается на недопустимость цензуры в отношении российских СМИ, нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного к ней доступа", – заявили в Роскомнадзоре.

Накануне Baltnews заявили о блокировке страницы в социальной сети Facebook. Кроме того, у сотрудников этого портала и работников Sputnik Латвия провели обыски в связи с обвинениями в нарушении режима санкций Евросоюза.

