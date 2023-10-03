ФСБ запланировала обязать сервисы хранить данные о геолокации пользователей

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ планирует расширить список данных, которые владельцы интернет-сайтов и сервисов, внесенных в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), должны будут хранить и предоставлять правоохранительным органам. Проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в правила хранения данных организаторами распространения информации в Сети, дополнив их сведениями "электронного мониторинга геолокации" и "о средствах платежа". Отмечается, что сейчас эти сведения напрямую не включены в состав информации, подлежащей хранению ОРИ в Сети.

По мнению ведомства, отсутствие соответствующей нормативно закрепленной обязанности снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности, формирует неоднозначную правоприменительную практику и негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ.

Проект разработан по поручению правительства РФ.

С 1 июля 2018 года ОРИ обязаны шесть месяцев хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. Реестр ОРИ ведет Роскомнадзор.

Ранее в Госдуме предложили предоставить МВД и ФСБ доступ к частным уличным камерам в Москве, а также присоединить их к системе "Безопасный город". Уточнялось, что частные камеры можно было бы задействовать в расследовании уличных преступлений.

До этого сообщалось, что ФСБ получит полный удаленный доступ к системам и базам данных заказов легкового такси. Подобные базы предполагают получение, хранение, обработку и передачу заказов в порядке, установленном для организаторов распространения информации в интернете.

В ФСБ заявили, что США следили за зарубежными дипломатами в РФ с помощью iPhone