03 октября, 16:26Технологии
ФСБ запланировала обязать сервисы хранить данные о геолокации пользователей
Фото: depositphotos/AlexBrylov
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ планирует расширить список данных, которые владельцы интернет-сайтов и сервисов, внесенных в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), должны будут хранить и предоставлять правоохранительным органам. Проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагается внести в правила хранения данных организаторами распространения информации в Сети, дополнив их сведениями "электронного мониторинга геолокации" и "о средствах платежа". Отмечается, что сейчас эти сведения напрямую не включены в состав информации, подлежащей хранению ОРИ в Сети.
По мнению ведомства, отсутствие соответствующей нормативно закрепленной обязанности снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности, формирует неоднозначную правоприменительную практику и негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ.
Проект разработан по поручению правительства РФ.
С 1 июля 2018 года ОРИ обязаны шесть месяцев хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. Реестр ОРИ ведет Роскомнадзор.
Ранее в Госдуме предложили предоставить МВД и ФСБ доступ к частным уличным камерам в Москве, а также присоединить их к системе "Безопасный город". Уточнялось, что частные камеры можно было бы задействовать в расследовании уличных преступлений.
До этого сообщалось, что ФСБ получит полный удаленный доступ к системам и базам данных заказов легкового такси. Подобные базы предполагают получение, хранение, обработку и передачу заказов в порядке, установленном для организаторов распространения информации в интернете.
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