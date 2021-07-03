В Москве могут начать внедрять энергогенерирующее напольное покрытие на станциях метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инновационные технологии в области охраны окружающей среды на объектах строительства планирует внедрять инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект", рассказал генеральный директор компании Юрий Кравцов.

По его словам, организация является исполнителем крупных градостроительных программ столицы.

"В перспективе на новых станциях метрополитена рассматривается возможность применения энергогенерирующего напольного покрытия, которое преобразует кинетическую энергию от шагов пассажиров в электроэнергию", – сказал Кравцов.

Он уточнил, что всего одна единица такого покрытия сможет создавать 6 Вт энергии при каждом шаге. В качестве примера он привел лондонскую станцию метро "Вест-Хам", где 12 таких плиток в сутки генерируют такое количество электроэнергии, которого хватает на освещение станции в течение ночи.

"При прогнозируемом пассажиропотоке на Большой кольцевой линии метро 380 миллионов человек в год при помощи энергогенерирующей плитки возможно вырабатывать до 6 МВатт чистой энергии в сутки", – приводит Агентство "Москва" слова главы компании.

По словам Кравцова, такое электричество можно использовать для питания уличных фонарей, внутреннего освещения помещений, турникетов и билетных автоматов, информационных вывесок и освещения остановок транспорта, указателей, информационных знаковых, зарядки устройств, беспроводной передачи данных.

"Электрогенерирующее напольное покрытие позволит значительно экономить электроэнергию, разгрузить основные источники электропитания и снизить вредное воздействие на окружающую среду", – добавил он.

Также в рамках инновационных решений предусматривается установка на стройплощадках специальных аэраторов, которые позволят обеспечить экономию водных ресурсов до 70%, автоматизация освещения, замена всех ламп на светодиодные и энергосберегающие.

Ранее сообщалось, что структуры столичного "Мосинжпроекта" будут участвовать в конкурсе на строительство линии легкого рельсового транспорта в Израиле. Опыт столичных специалистов позволит реализовывать проекты развития рельсового транспорта не только в России, но и за ее пределами.

